Agassi e Safin avançam em Miami O tenista norte-americano Andre Agassi já está nas semifinais do Masters Series de Miami, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, ele derrotou o equatoriano Nicolas Lapentti por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Outro favorito que venceu, mas ainda pelas oitavas-de-final, foi o russo Marat Safin, que eliminou o chileno Fernando Gonzalez com um duplo 6/3. O romeno Andrei Pavel ganhou do argentino Franco Squillari por 6/4 e 6/1 e também chegou às quartas-de-final do torneio.