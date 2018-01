Agassi e Safin nas semifinais na Austrália O tenista norte-americano Andre Agassi não precisou se esforçar muito para garantir sua vaga nas semifinais do Aberto da Austrália. Agassi avançou no torneio, depois da desistência do francês Sebastien Grosjean, que abandonou a partida no segundo set alegando contusão. André Agassi venceu a primeira série por 6/2 e vencia a segunda por 2-0, quando o francês anunciou a decisão de interromper a partida. Nas semifinais, Agassi vai enfrentar o russo Marat Safin, que eliminou o norte-americano Andy Roddick ao vencer a partida por 3 sets a 2, de virada. As parciais foram de 2-6, 6-3, 7-5, 6-7 (0) e 6-4. Na chave feminina, a belga Justine Henin-Hardenne eliminou a norte-americana Lindsay Davenport por 7-5 e 6-3 e se classificou para as semifinais. Na outra partida do dia, a colombiana Fabiola Zuluaga se classificou em razão da desistência da francesa Amelie Mauresmo, que abandonou a partida por causa de uma contusão nas costas.