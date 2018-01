Agassi e Sampras farão duelo em NY O sonho americano realizou em pleno dia do trabalho, o Labor Day, feriado que marca o fim das férias nos Estados Unidos, uma espécie de good bye ao verão. Pete Sampras e Andre Agassi, dois dos maiores nomes do tênis dos Estados Unidos avançaram em Flushing Meadows e irão fazer um dos mais esperados duelos nas quartas-de-final do US Open de 2001. O melhor resultado veio de Pete Sampras, dono de 13 títulos do Grand Slam, mas há mais de um ano sem levantar um troféu. Tido como fim de carreira, mostrou que ainda pode ir longe nas competições e deu uma aula de como se jogar num Grand Slam ao derrotar o australiano Patrick Rafter por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/2, 6/7 (7/5) e 6/4. Pela alegre comemoração após esta vitória, Sampras deixa claro que quer ainda muito mais. Enquanto isso, Andre Agassi nem tomou conhecimento de seu adversário, a revelação Roger Federer, da Suíça. Em três rápidos sets venceu por 6/1, 6/2 e 6/4. O clássico mais famoso do tênis, Agassi x Sampras será jogado apenas nesta quarta-feira. Mulheres - No feminino, Jennifer Capriati completou a festa da torcida norte-americana ao vencer a alemã Barbara Schett por 6/3 e 6/3 e desafia na próxima rodada a francesa Amelie Mauresmo por uma vaga nas semifinais. Mauresmo derrotou a compatriota Nathalie Tauziat por 6/0, 6/7 e 6/3. Em outro resultado, a belga Kim Clijsters eliminou a boa tenista russa Elena Dementieva por 7/5, 4/6 e 6/2.