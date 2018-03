Agassi e Serena abrem Roland Garros Com dois brasileiros em ação, Flávio Saretta e André Sá - Gustavo Kuerten só estréia na terça -, começa nesta segunda-feira o mais fascinante torneio de tênis do planeta: Roland Garros, que está na sua 102ª edição. A competição é a mais exigente do esporte, com jogos longos em quadras de saibro e 128 jogadores em cada uma das chaves de simples: masculina e feminina. Mas tem suas compensações: são 13 milhões de euros em prêmios e a conquista da "Taça dos Mosqueteiros" representa consagração, fama e fortuna. Desde o primeiro dia, das duas semanas de jogos, o melhor do tênis entra em ação. A abertura do torneio deste ano terá a campeã de 2002 e líder do ranking mundial, a norte-americana Serena Williams, diante da alemã Barbara Rittner, na quadra central Philippe Chartrier. Serena perdeu recentemente em Roma para a francesa Amelie Mauresmo, mas garantiu estar em plena forma. "Estou realmente muito bem e confiante em meu jogo", afirmou a tenista na tradicional entrevista coletiva dos campeões. As dúvidas sobre suas atuais condições vêm pelo fato de estar dividindo seu tempo entre torneios na Europa e gravações de um seriado em Los Angeles. Além de Serena, joga nesta segunda-feira a maior esperança francesa de título em 2003. A simpática Amelie Mauresmo enfrenta a compatriota Virginie Razzano e chega ao torneio com a credencial de ter vencido a líder do ranking mundial semana passada, em Roma. Mauremo disse viver o seu melhor momento técnica e emocionalmente, pois revelou em reportagem de capa de uma revista de Paris que "encontrou a mulher de sua vida", confirmando sem receios seu homossexualismo. É um prazer - O espetáculo desta segunda-feira continua na quadra central, com o astro Andre Agassi em busca de seu segundo título do ano de um Grand Slam, depois de ter vencido na Austrália. O norte-americano pode também terminar o torneio novamente na liderança do ranking, confirmando a conquista histórica de mais velho tenista a ser número 1 do mundo, aos 33 anos. Agassi, que espera o nascimento de seu segundo filho com Steffi Graf, também vive um grande momento, como demonstra nas atitudes. Nestes dias de preparação em Roland Garros, ele mostrou toda sua simpatia quando um jovem repórter inglês aproximou-se para uma entrevista surpresa ao lado da quadra e foi muito bem atendido pelo astro norte-americano. Ao final, o repórter, trêmulo de emoção, agradeceu a entrevista. Como resposta veio um cordial "It´s my pleasure" (O prazer é meu), uma simpatia e cordialidade raríssima de se encontrar nestes dias no circuito de tênis.