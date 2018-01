Agassi e Sharapova vencem na estréia Quatro vezes campeão do Australian Open, o veterano norte-americano Andre Agassi passou pelo primeiro teste na edição 2005 do Grand Slam que abre a temporada, ao estrear com boa vitória diante do alemão Dieter Kindlman por 6/4, 6/3 e 6/0. Depois da partida, o tenista de 34 anos garantiu estar se sentindo fisicamente bem e em condições de lutar por outro título do torneio, apesar de na semana passada ter desistido de uma partida por causa de uma lesão no quadril direito. A primeira surpresa da chave masculina do Australian Open, disputado em Melbourne, foi a eliminação de Carlos Moyá diante do também espanhol Guillermo Garcia Lopez, por 7/5, 6/3, 3/6 e 6/3. Já entre as mulheres, com uma atuação de encher os olhos, a russa Maria Sharapova mostrou estar em grande forma e marcou 6/3 e 6/1 na búlgara Sesil Karatantchova. Veja os principais resultados do primeiro dia de disputa do Australian Open: Mardy Fish (EUA) 3 x 2 Juan Monaco (ARG) Bjorn Phau (ALE) 3 x 0 Albert Costa (ESP) Ivan Ljubicic (CRO) 3 x 0 Luis Horna (PER) Tommy Robredo (ESP) 3 x 1 Scott Draper (AUS) Agustin Calleri (ARG) 3 x 2 Max Mirnyi (BLR) Thomas Johansson (SUE) 3 x 2 Peter Luczak (AUS) Gaston Gaudio (ARG) 3 x 0 Justin Gimelstob (EUA) Joachim Johansson (SUE) 3 x 0 Sjeng Schalken (HOL) Paradorn Srichaphan (TAI) 3 x 1 Potito Starace (ITA) Rainer Schuettler (ALE) 3 x 0 Olivier Patience (FRA) Amelie Mauresmo (FRA) 2 x 0 Samantha Stosur (AUS) Denisa Chladkova (RCH) 2 x 0 Silvija Talaja (CRO) Dinara Safina (RUS) 2 x 1 Jie Zheng (CHN) Nadia Petrova (RUS) 2 x 0 Virginie Razzano (FRA) Vera Zvonareva (RUS) 2 x 0 Nannan Liu (CHN) Magdalena Maleeva (BUL) 2 x 0 Magui Serna (ESP) Na Li (CHN) 2 x 1 Laura Granville (EUA) Petra Mandula (HUN) 2 x 1 Flavia Pennetta (ITA) Alina Jidkova (RUS) 2 x 1 Virginia Ruano Pascual (ESP) Svetlana Kuznetsova (RUS) 2 x 0 Jessica Kirkland (EUA)