Agassi é superfavorito na Austrália Com 32 anos e uma carreira invejável, Andre Agassi é o grande favorito para conquistar o título do Aberto da Austrália de 2003, no que poderá ser o seu 8º troféu de um Grand Slam. A final, neste domingo, será diante da maior "zebra" do torneio, o alemão Rainer Schuettler, que nas semifinais passou pelo cansado e desgastado norte-americano Andy Roddick - vinha de partida de cinco horas com Younes El Aynaoui - por 7/5, 2/6, 6/3 e 6/2. Além do maior talento e maior experiência, Agassi vem em grande forma na competição. Sua partida nas semifinais com o sul-africano Wayne Ferreira, marcou sua 20ª vitória consecutiva no Aberto da Austrália, sem contar ainda com o fato de nos seis jogos realizados até agora ter perdido apenas um set. Enquanto isso, Rainer Schuettler, de 26 anos, tenta repetir o feito do sueco Thomas Johansson, que conquistou o título ano passado sem também fazer parte da lista dos maiores favoritos. Com apenas dois troféus em sua prateleira, o de Doha em 1999, e Xangai em 2001, ambos torneios da série ATP Tour, Schuettler, até chegar a final da Austrália este ano, era mais conhecido por um fato curioso em sua carreira. Num jogo durante um torneio challenger na Alemanha, bateu tão forte o seu primeiro serviço que a raquete quebrou. Ficou apenas com o cabo na mão, enquanto o resto voou até a quadra adversária. "Por muito tempo os adversários ficavam com medo de me enfrentar e levarem uma raquetada, podendo eu ficar novamente apenas com o grip na mão na hora do saque", lembrou com bom humor Schuettler. "Agora todos se divertem muito com essa história e espero que esta campanha na Austrália possa marcar minha carreira de outra forma." Schuettler também teve a sorte nas semifinais de encontrar um adversário muito cansado. Andy Roddick vinha de um jogo de cinco horas diante do marroquino Younes El Aynaoui e, aparentemente, não teve tempo de recuperação. Não correu nas bolas como normalmente, mas não lamentou a campanha em Melbourne. "Não posso reclamar destas duas semanas na Austrália", disse Roddick, que pela primeira vez chegou às semifinais de um torneio do Grand Slam. "Tive momentos inesquecíveis neste torneio."