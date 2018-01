Agassi é tetracampeão na Austrália O veterano tenista norte-americano, Andre Agassi, arrasou o alemão Rainer Schuettler na final do Aberto da Austrália de 2003 por 3 sets a 0 (parciais de 6-2, 6-2 e 6-1) na madrugada deste domingo, e conquistou o oitavo título de Grand Slam de sua carreira, o quarto ganho em Melbourne Park. A partida teve apenas 1h16 de duração e, com os 23 games disputados, igualou o recorde de final mais curta do Aberto, estabelecido há 77 anos. Agassi, que aos 32 anos de idade se tornou o mais velho finalista de um torneio de Grand Slam em 28 anos ? desde que, em 1974, Ken Rosewall jogou a final do US Open com 39 anos - estendeu ainda mais seu reinado australiano. O tenista já havia sido campeão aqui em 1995 e foi bicampeão depois nos anos de 2000 e 2001. No ano passado, entretanto, não pode jogar a competição por conta de uma contusão no pulso.