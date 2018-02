Agassi elimina Coria em Indian Wells O tenista argentino Guillermo Coria não foi páreo para o veterano Andre Agassi no Masters Series de Indian Wells. Em menos de 1h30, o norte-americano garantiu sua vaga nas quartas-de-final do torneio, com uma vitória por 6/4 e 6/1. Já o norte-americano Taylor Dent, carrasco do russo Marat Safin em Indian Wells, só conseguiu jogar um set contra o argentino Guillermo Cañas. Com problemas estomacais, ele desistiu quando perdia por 6/3.