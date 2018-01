Agassi elimina Federer nos Emirados O tenista americano André Agassi (n.º 4), foi eliminado neste sábado do Torneio de Dubai pelo suíço Roger Federer, cabeça-de-chave n.º 1, que venceu as semifinais por 6/3 e 6/1. Com esta vitória, Federer decide neste domingo o título do torneio da ATP contra o croata Ivan Ljubicic (n.º 8), que venceu também nas semifinais o espanhol Tommy Robredo, por 6/4 e 6/3.