Agassi elimina Saretta em Roland Garros O brasileiro Flávio Saretta encerrou a sua boa participação este ano em Roland Garros, ao perder para o norte-americano Andre Agassi, por três sets a zero, parciais de 6/2, 6/1 e 7/5, em 1h44m de jogo. Com a vitória de hoje, Agassi está classificado para as quartas-de-final do Aberto da França e vai enfrentar agora o vencedor da partida entre os argentinos Guilhermo Coria e Mariano Zabaleta, que será disputada ainda hoje.