Agassi eliminado na estréia em Xangai O tenista georgiano Irakli Labazde, protagonizou hoje a maior surpresa do Aberto de Xangai, ao eliminar, logo na estréia, o norte-americano André Agassi. Labazde venceu o jogo de forma surpreendente, por dois sets a zero - parciais de 7/6 (7-4) e 7/5. Cabeça-de-chave número 1 e vice-líder no ranking mundial, Agassi era o principal favorito ao título do torneio chinês. Aos 20 anos, Labazde ocupa a posição de número 166 do ranking e jogava pela quarta vez em um torneio da ATP. Agassi fazia sua primeira partida desde a eliminação nas quartas-de-final do US Open, quando perdeu para seu compatriota Pete Sampras.