Agassi eliminado por Grosjean em Paris O tenista francês Sebastien Grosjean garantiu nesta quarta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de Roland Garros, ao derrotar por 3 sets a 1, o número 1 da Corrida dos Campeões, o norte-americano André Agassi. As parciais não deixaram dúvida em relação a superioridade do francês: 1/6, 6/1, 6/1 e 6/3. Na semifinal, Grosjean vai enfrentar o espanhol Alex Corretja, que também nesta quarta, venceu o suiço Roger Federer. Na outra semifinal, vão jogar o brasileiro Gustavo Kuerten e o espanhol, Juan Carlos Ferrero.