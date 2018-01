Agassi encosta em Hewitt no ranking O tenista australiano Lleyton Hewitt continua na liderança do ranking de Entradas da ATP publicado nesta segunda-feira, com 4.630 pontos, mas já é seguido de perto pelo campeão do Aberto da Austrália, o norte-americano Andre Agassi, com 4.395. O tenista Gustavo Kuerten permaneceu na mesma posição da última publicação da lista: 29º colocado, com 1.125 pontos, é o melhor brasileiro do ranking. Confira o ranking de Entradas: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.630 pontos 2) Andre Agassi (USA) - 4.395 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.085 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 2.630 pontos 5) Roger Federer (SUI) - 2.475 pontos 6) Andy Roddick (USA) - 2.460 pontos 7) Marat Safin (RUS) - 2.235 pontos 8) Albert Costa (ESP) - 2.015 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 1.955 pontos 10) Jiri Novak (CZE) - 1.921 pontos 29) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.125 pontos