Agassi está na final do US Open Andre Agassi é o primeiro finalista do US Open. O veterano tenista norte-americano venceu seu compatriota Robby Ginepri neste sábado, por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 5/7, 6/3, 4/6 e 6/3, e vai decidir o título do torneio do Grand Slam disputado em Nova York. Seu adversário sairá do jogo entre o suíço Roger Federer e o australiano Lleyton Hewitt. Aos 35 anos, Agassi precisou de 2 horas e 49 minutos para superar Ginepri. Agora, como cabeça-de-chave número 7 desta edição do torneio, irá em busca de seu terceiro título - foi campeão do US Open também em 94 e 99. Agassi também foi finalista do US Open em outras três oportunidades (90, 95 e 2002) e, apesar de não admitir, pode até anunciar sua aposentadoria após a decisão do título neste domingo.