Agassi está na semifinal em Roma O tenista norte-americano Andre Agassi garantiu nesta sexta-feira uma vaga na semifinal do Masters Series de Roma. Cabeça-de-chave número 6 do torneio, ele derrotou o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0, com duplo 6/3. O próximo adversário de Agassi sai ainda nesta sexta-feira, do jogo entre o argentino Guillermo Coria e o espanhol Fernando Verdasco. Outro semifinalista já definido é o espanhol David Ferrer, que ganhou do seu compatriota Alberto Martin por 2 sets 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/5. Seu adversário sai do confronto entre o também espanhol Rafael Nadal e o checo Radek Stepanek.