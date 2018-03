Agassi está nas oitavas em Paris O norte-americano Andre Agassi, cabeça-de-chave número 2, se classificou para as oitavas-de-final do Aberto da França, ao derrotar, nesta sexta-feira, o belga Xavier Malisse por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 7/5. O próximo adversário de Agassi em Roland Garros sai do confronto entre o brasileiro Flávio Saretta e o espanhol Galo Blanco.