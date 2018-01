Agassi está nas quartas-de-final O tenista norte-americano Andre Agassi garantiu vaga nas quartas-de-final do Aberto dos Estados Unidos, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, o compatriota Taylor Dent, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/4 e 7/5. Dent abandonou a disputa no quarto set por causa de uma contusão. O próximo adversário de Agassi sai do confronto entre o sueco Jonas Bjorkman e o argentino Guillermo Coria. Na chave feminina, a belga Justine Henin eliminou a russa Dinara Safina, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. A chuva, que cai com frequência em Nova York desde segunda-feira, fez os organizadores adiarem vários jogos nesta terça-feira. Existe a possibilidade de os jogos semifinais do masculino serem disputados no sábado no mesmo dia da final feminina.