Agassi estréia com vitória em Dubai Assim como fez o suíço Roger Federer nesta quarta-feira, o tenista norte-americano Andre Agassi estreou com vitória no Torneio de Dubai, disputado nos Emirados Árabes. Cabeça-de-chave número 4, ele passou fácil pelo espanhol Feliciano Lopez, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Outro que venceu foi o espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número 5 do torneio que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Ele derrotou o checo Tomas Berdych por 2 a 0, por 6/2 e 6/4.