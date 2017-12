Agassi estréia com vitória em Madri O tenista norte-americano Andre Agassi não encontrou dificuldades em sua estréia no Master Series de Madri. Nesta quarta-feira, ele derrotou o seu compatriota Jan-Michel Gambill por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4. O também americano Andy Roddick foi surpreendido pelo russo Mikhail Youzhny. Cabeça-de-chave número 10, Roddick perdeu por dois a zero, com parciais de 6/3 e 6/4. No duelo dos argentinos, David Nalbandian se deu melhor e venceu Guillermo Canas em três sets (4/6, 6/3 e 6/3). Já no confronto entre suecos, Thomas Johansson venceu Magnus Norman por 2/6, 6/3 e 6/4.