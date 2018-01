Agassi estréia com vitória nos EUA Sem jogar desde as semifinais de Wimbledon, Andre Agassi começou bem o ATP Tour de Los Angeles, conhecido entre os tenistas como o torneio de "aquecimento" para os grandes desafios da temporada norte-americana de quadras rápidas. O descanso com a namorada Steffi Graf no Havaí e o anúncio do nascimento do filho para dezembro parece que fizeram bem a Agassi, que derrotou James Black por 6/0 e 7/6 (7/3). Outros favoritos também estrearam com vitória. O maior destaque ficou para o russo Marat Safin. Enfrentou a revelação norte-americana Andy Roddick e venceu por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Mostrou nesta partida estar, finalmente, recuperado de uma contusão no ombro. Afinal, há muito tempo não conseguia sacar com tanta força e violência como fez na partida diante de Roddick. Safin sofreu um problema no ombro logo no primeiro torneio do ano de 2001, nas semifinais em Dubai. Mesmo assim, no dia seguinte entrou em quadra para decidir o título da competição com o espanhol Juan Carlos Ferrero. Não resistiu jogar até o final, mas o esforço deve ter prejudicado muito, pois só agora, quase seis meses depois, demonstra estar jogando com sua verdadeira força e eficiência. A recuperação de Safin vem em hora certa. Neste segundo semestre, o tenista russo tem muitos pontos para defender no ranking mundial, inclusive o título do US Open, que será jogado a partir de 27 de agosto, nas quadras de Flushing Meadows, em Nova York. Até mesmo Pete Sampras mostrou estar em boa forma em Los Angeles. Diante do compatriota Chris Woodruff, fez uma boa apresentação e venceu em 2 sets (6/4 e 7/5). Sampras enfrenta na segunda rodada o campeão do ano passado, Michael Chang. Em outros jogos da rodada, Jan Michael Gambill ganhou de Michael Joyce por 6/1 e 6/3; Tommy Haas de Hyung-taik Lee por 6/4 e 6/1; e Xavier Malisse de Justin Gilmestob por 6/4 e 7/5. Campos do Jordão - O paulista Ricardo Mello foi o primeiro tenista a garantir vaga nas quartas-de-final do Challenger de Campos do Jordão, torneio com pontuação de US$ 100 mil para a Associação dos Tenistas Profissionais. Mello classificou-se ao derrotar o catarinense Márcio Carlsson por 6/2 e 6/4.