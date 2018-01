Agassi fará a final contra Sampras O US Open terá uma final perfeita para o público norte-americano, num duelo da velha geração do tênis e com os dois grandes ídolos do esporte nos Estados Unidos: Pete Sampras x Andre Agassi. Nas semifinais deste sábado, Sampras venceu o holandês Sjeng Schalken por 3 a 0, com 7/6 (8/6), 7/6 (7/4) e 6/2, e Agassi derrotou o número 1 do ranking mundial, o australiano Lleyton Hewitt, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/6 (7/5), 6/7 (1/7) e 6/2. O duelo acontece às 17 horas deste domingo (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da SporTV. Aos 32 anos, Agassi disputará sua quinta final do US Open. Já venceu duas vezes, em 1994 e 99. Também tentará ganhar seu 8º título em um torneio de Grand Slam. O currículo de Sampras é ainda mais vitorioso. Com 31 anos, ele já foi 13 vezes campeão de um torneio de Grand Slam. Destas, quatro foram em Nova York, em 1990, 93, 95 e 1996 - esta será a 8ª vez que ele disputa a final da competição. Os dois já se enfrentaram 33 vezes (19 a 14 de vantagem para Sampras), incluindo quatro finais de Grand Slam - duas no US Open (90 e 95), ambas com vitórias de Sampras. "Trabalhei o ano inteiro para estar na final deste domingo e imagino que Pete tenha feito o mesmo?, disse Agassi. ?Jogar a final com Andre é um grande momento para os dois, para o esporte. São dois jogadores veteranos, rivais por muitos anos...será algo especial?, afirmou Sampras.