Agassi fora do Torneio de Wimbledon Por conta de uma lesão no quadril, o tenista norte-americano Andre Agassi anunciou nesta terça-feira que não vai disputar o Torneio de Wimbledon, que será realizado entre 21 de junho e 4 de julho. "Estou lutando contra uma lesão no quadril há alguns meses e durante meus treinos para Wimbledon ela se agravou. Não competirei por precaução", disse o tenista em um comunicado enviado aos organizadores da competição. "É uma decisão desagradável, mas perderei a chance de jogar no mais prestigioso torneio no mundo", concluiu o tenista. Agassi já conquistou oitos títulos em torneios de Grand Slam. O último deles, no Aberto da Austrália de 2003.