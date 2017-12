Agassi ganha e avança em Miami O tenista norte-americano Andre Agassi passou nesta terça-feira para as quartas-de-final do Masters Series de Miami, que distribui cerca de US$ 3,5 milhões em prêmios. Ele derrotou o sueco Thomas Johansson por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, e irá enfrentar o equatoriano Nicolas Lapentti, que eliminou o romeno Adrian Voinea. Outro classificado para as quartas-de-final em Miami é o suíço Roger Federer. Nesta terça-feira, ele passou pelo britânico Tim Henman, que abandonou o jogo com uma contusão após ter perdido o primeiro set por 6/2. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o argentino Franco Squillari e o romeno Andrei Pavel.