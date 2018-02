Agassi ganha e avança em Miami O tenista norte-americano Andre Agassi ganhou do seu compatriota Michael Chang por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), neste sábado, pela segunda rodada do Masters Series de Miami. Outro favorito ao título do torneio que venceu foi o espanhol Albert Costa, que passou pelo belga Olivier Rochus ao fazer 6/3 e 6/2. Em outros jogos do torneio, que distribui US$ 3,25 milhões em prêmios, o argentino Juan Ignacio Chela derrotou o holandês Martin Verkerk por 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4, o argentino Franco Squillari eliminou o espanhol Tommy Robredo por 6/3 e 6/4, o sul-africano Wayne Ferreira ganhou do espanhol Felix Mantilla por 6/4 e 6/1 e o marroquino Younes El Aynaoui superou o argentino Agustin Calleri por 6/1 e 6/4.