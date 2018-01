Agassi ganha e vai à final em Roma Andre Agassi está na final do Masters Series de Roma. Neste sábado, o tenista norte-americano derrotou o checo Jiri Novak por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Agora, ele espera o vencedor do jogo entre o alemão Tommy Haas e o norte-americano Andy Roddick para conhecer seu adversário na decisão do título.