Agassi ganha fácil de Simon Larose Contra o mesmo tenista que eliminou Gustavo Kuerten, o norte-americano Andre Agassi não teve dificuldades e ganhou fácil do canadense Simon Larose. Foram 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, que classificaram o cabeça-de-chave número 1 para as quartas-de-final do Masters Series de Montreal. Em outros dois jogos do dia no torneio canadense, com prêmios de US$ 2,45 milhões, o argentino David Nalbandian venceu o norte-americano Vincent Spadea por 6/4 e 6/2 e o espanhol Feliciano Lopez derrotou o eslovaco Karol Beck por 6/4 e 7/6 (7/3).