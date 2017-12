Agassi ganha posição na lista da ATP Campeão do Torneio de Scottsdale, no domingo, o tenista norte-americano Andre Agassi subiu uma posição no ranking de Entradas, publicado nesta segunda-feira, em Montecarlo, pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), e alcançou a quinta posição da lista, com 2.690 pontos. O líder é o australiano Lleyton Hewitt, com 4.245, seguido do brasileiro Gustavo Kuerten, com 3.385, em recuperação de uma cirurgia no quadril. Confira o ranking de Entradas da ATP: 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.245 pontos 2) Gustavo Kuerten (BRA) - 3.385 pontos 3) Yevgeny Kafelnikov (RUS) - 2.775 pontos 4) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 2.760 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 2.690 pontos 6) Tommy Haas (ALE) - 2.515 pontos 7) Sebastien Grosjean (FRA) - 2.330 pontos 8) Marat Safin (RUS) - 2.285 pontos 9) Thomas Johansson (SUE) - 2.275 pontos 10) Patrick Rafter (AUS) - 2.270 pontos 58) Fernando Meligeni (BRA) - 654 pontos 81) André Sa (BRA) - 491 pontos 98) Flávio Saretta (BRA) - 402 pontos 125) Alexandre Simoni (BRA) - 320 pontos 135) Ricardo Mello (BRA) - 300 pontos 154) Daniel Melo (BRA) - 248 pontos 198) Marcos Daniel (BRA) - 185 pontos 256) Julio Silva (BRA) - 134 pontos 259) Francisco Costa (BRA) - 133 pontos 276) Thiago Alves (BRA) - 117 pontos