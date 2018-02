Agassi garante vaga na semifinal Andre Agassi derrotou nesta sexta-feira o marroquino Younes El Aynaoui por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (8/6), 4/6 e 6/1. Com isso, ele passou para as semifinais do Masters Series de Miami, torneio que distribui US$ 3,25 milhões em prêmios. O próximo adversário do tenista norte-americano será o espanhol Albert Costa, que eliminou o suíço Roger Federer.