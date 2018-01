Agassi já ameaça Hewitt no ranking Aos 32 anos, Andre Agassi mostrou que ainda tem muito tênis para jogar. Conquistou o título do Aberto da Austrália, ao derrotar facilmente o alemão Rainer Schuettler por 6/2, 6/2 e 6/1, e agora já ameaça a liderança do australiano Lleyton Hewitt no ranking mundial. Na lista da ATP, a ser divulgada nesta segunda-feira, o veterano tenista norte-americano seguirá na segunda posição, mas com uma diferença incômoda para o australiano, de 235 pontos. Agassi também colocou seu nome na história como um dos dez jogadores a terem conquistado oito ou mais títulos de Grand Slam na carreira. Este foi ainda o seu quarto troféu em Melbourne Park. "Este não é um dia comum, com certeza", disse Agassi. "É muito especial para mim e jamais vou esquecer estes momentos." Agassi já conquistou títulos nos quatro torneios do Grand Slam, com pelo menos um troféu de cada um dos principais torneios do circuito. Outros grandes nomes como Pete Sampras - que jamais venceu em Roland Garros - ou Ivan Lendl - não ganhou em Wimbledon - não podem se orgulhar deste feito. Este ano na Austrália tornou-se também no tenista mais velho a ganhar um Grand Slam, desde que em 1972, o australiano Ken Rosewall ganhou o Aberto da Austrália com 37 anos. Na partida final, Agassi mostrou que pode quebrar novos recordes. O seu adversário, o alemão Rainer Schuettler confessou-se impotente para levar maiores dificuldades ao campeão. "Dei o meu melhor e não consegui sequer equilibrar o jogo", contou Schuettler. "Mas, pelo menos, esta minha derrota tem um lado positivo: todos já estão de olho em Roland Garros para ver Agassi jogando duplas mistas com Steffi Graf. Agassi contou que fez uma aposta com sua mulher Steffi e se fosse campeão na Austrália, ela teria de jogar duplas mistas em Roland Garros este ano.