Agassi já está nas quartas-de-final O tenista norte-americano Andre Agassi já está nas quartas-de-final do Masters Series de Miami. Cabeça-de-chave número 9 do torneio, ele conseguiu sua classificação nesta terça-feira, ao derrotar o argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2. Outro classificado em Miami é o espanhol Rafael Nadal, que derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 a 1, com 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3.