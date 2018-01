Agassi já está nas quartas nos EUA O norte-americano Andre Agassi derrotou, nesta quinta-feira, o compatriota Kevin Kim por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e avançou às quartas-de-final do ATP de Los Angeles, nos Estados Unidos, disputado em piso sintético. Agassi, que retornou ao circuito depois de se recuperar de uma lesão nas costas, se prepara para a disputa do US Open, em agosto. O seu adversário na briga por uma vaga nas semifinais, nesta sexta, será o tailandês Paradorn Srichaphan, que bateu o norte-americano Paul Goldstein por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Também nesta sexta, o brasileiro Ricardo Mello enfrentará o eslovaco Dominik Hrbaty, cabeça-de-chave número 2 do torneio, pelas quartas-de-final.