Agassi lidera corrida; Guga é o 16º A conquista do primeiro Grand Slam do ano, na Austrália, deixou o norte-americano Andre Agassi na liderança do ranking da Corrida dos Campeões da ATP, publicado nesta segunda-feira. O campeão aparece na lista com 200 pontos seguido de seu rival na decisão do aberto australiano, o alemão Rainer Schuettler, com 163. O tenista Gustavo Kuerten é o melhor brasileiro colocado. Ele soma na lista 42 pontos e aparece na 16ª posição. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Andre Agassi (USA) - 200 pontos 2) Rainer Schuettler (ALE) - 163 pontos 3) Wayne Ferreira (RSA) - 106 pontos 4) Andy Roddick (USA) - 93 pontos 5) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 74 pontos 6) Younes El Aynaoui (MAR) - 72 pontos 7) Stephan Koubek (AUT) - 59 pontos 8) Mikhail Youzhny (RUS) - 55 pontos 9) David Nalbandián (ARG) - 51 pontos 10) Paradorn Srichaphan (TAI) - 50 pontos 16) Gustavo Kuerten (BRA) - 42 pontos