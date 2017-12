Agassi lidera ranking e Guga mantém 14º O tenista norte-americano Andre Agassi segue na liderança do ranking mundial de Entradas da ATP, com 3.920 pontos. A lista publicada nesta segunda-feira traz o suíço Roger Federer (3.825) e o espanhol Juan Carlos Ferrero (3.625) logo atrás. O brasileiro Gustavo Kuerten, que estréia terça ou quarta-feira no US Open contra o russo Dmitry Tursunov, manteve a 14ª colocação. Confira o ranking mundial de Entradas da ATP: 1) Andre Agassi (EUA) - 3.920 pontos 2) Roger Federer (Suíça) - 3.825 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 3.625 pontos 4) Andy Roddick (EUA) - 3.415 pontos 5) Guillermo Coria (Argentina) - 2.930 pontos 6) Lleyton Hewitt (Austrália) - 2.725 pontos 7) Carlos Moyá (Espanha) - 2.570 pontos 8) Rainer Schuettler (Alemanha) - 2.270 pontos 9) Sebastien Grosjean (França) - 1.880 pontos 10) Jiri Novak (Rep. Checa) - 1.795 pontos 14) Gustavo Kuerten (Brasil) - 1.575 pontos 48) Flávio Saretta (Brasil) - 733 pontos