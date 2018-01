Agassi massacra Haas na final de Roma O tenista norte-americano Andre Agassi ganhou o Masters Series de Roma, neste domingo, ao derrotar o alemão Tommy Haas. Agassi, que venceu pela primeira vez o torneio, precisou de 1h56 para vencer por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/0. Com a vitória, Agassi, que perdera o torneio em 1989 para Alberto Mancini, recebeu US$ 372 mil, enquanto Haas ganhou US$ 196 mil.