Agassi multado em US$ 80 mil O norte-americano Andre Agassi foi multado em US$ 80 mil pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) pela desistência de última hora de participar do Masters Series de Toronto, que iniciou-se nesta segunda-feira. A multa é o dobro da que recebeu por ter desistido da disputa do Masters de Hamburgo, em maio, em condições semelhantes. No domingo Agassi avisou estar com uma lesão nas costas e nos quadris. Entretanto, ele não demonstrou problemas para bater Jan-Michael Gambill na final do Aberto de Los Angeles (6-2 e 6-4). A vitória lhe valeu US$ 51,5 mil em prêmios. A ATP não fez mais comentários. Agassi prepara-se para a disputa do US Open. O espanhol Alex Corretja foi outro que desistiu de participar do Masters de Toronto no domingo.