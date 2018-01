Agassi na final do Aberto da Austrália Em busca do tetracampeonato do Aberto da Austrália, o veterano norte-americano Andre Agassi derrotou com facilidade, nesta quinta-feira, o sul-africano Wayne Ferreira por 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 6-2 e 6-3, em pouco mais de uma hora de jogo. A vitória classificou o número 2 do mundo à final da competição e agora ele vai enfrentar, domingo, o vencedor do jogo entre o norte-americano Andy Roddick e o alemão Rainer Schuettler.