Agassi não disputará Master de Paris O tenista norte-americano André Agassi anunciou nesta quarta-feira que não vai disputar o Master Series Paris-Bercy - previsto para o período de 29 de outubro a 4 de novembro. O tenista ainda está em recesso por causa do casamento com Steff Graf ocorrido na segunda-feira em Las Vegas (EUA). Além de Agassi, o torneio não terá as presenças de Pete Sampras e Patrick Rafter. Estes dois se recuperam de contusão. A organização do torneio já definiu, inclusive os substitutos: foram chamados o alemão Nicolas Kiefer, o checo Jiri Novak e o marroquino Yunes El Aynaui.