Agassi não pensa em aposentadoria Aos 33 anos e seis meses, pai de dois filhos e fora das quadras desde o US Open, em setembro, chegou-se a pensar que o Masters Cup poderia ser a última competição oficial de Andre Agassi e que ele iria anunciar sua festa de despedida no próximo ano. Mas com bons resultados em Houston (está nas semifinais, onde vai enfrentar neste sábado o alemão Rainer Schuettler), o já veterano campeão norte-americano disse que ganhou novas forças e não pensa ainda em pendurar a raquete. "Estava mesmo precisando de jogos como estes de Houston, difíceis, duros de ganhar", avaliou Agassi, dono de oito títulos de torneios de Grand Slam. "Vencer jogadores que estão em um alto nível técnico, no auge da forma, me deu novas forças. É bom sentir-se em forma novamente." A boa campanha em Houston fez Andre Agassi anunciar novos planos para a temporada de 2004. Espera repetir o os resultados deste ano, em que deu grande força no início da temporada, ganhando o Aberto da Austrália e depois ainda venceu o Masters Series de Miami. "Ganhei o ritmo necessário neste Masters Cup para entrar no próximo ano com confiança em meu jogo", disse Agassi. "Agora com a certeza de estar jogando um bom tênis, acho que posso pensar em ganhar mais alguns títulos. Afinal, me sinto bem por várias razões. Uma delas é que estou ganhando de adversários fortes." Agassi é o tenista mais velho a disputar um Masters Cup, desde Arthur Ashe, que jogou o Masters de 1978 em Nova York. É também o único a ter disputado as quatro edições deste novo formado de torneio, desde que a corrida dos campeões foi instituita há quatro anos; jogou também seis ATP Finals - como era conhecida esta competição - além de ter se classificado para cinco Grand Slam Cup, torneio milionárioque reunia os melhores jogadores do quatro Grand Slams, Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open.