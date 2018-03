Agassi não vai disputar ATP de Hamburgo Número 2 do ranking mundial, o norte-americano Andre Agasssi decidiu não disputar o ATP de Hamburgo, na Alemanha, o quinto dos Masters Series da temporada e que será realizado entre 12 e 18 de maio. Os organizadores do torneio - que distribui US$ 2,4 milhões em prêmios - não explicaram a decisão de Agassi. A ausência do norte-americano se soma a de Pete Sampras, do alemão Tommy Haas, o russo Marat Safin, o argentino Guillermo Cañas e o chileno Marcelo Rios. Agassi foi eliminado na primeira rodada do Masters Series de Roma, nesta semana.