Agassi não vai jogar em Montecarlo O tenista norte-americano Andre Agassi, número 1 no ranking da Corrida dos Campeões, anunciou nesta quinta-feira que não vai participar do Torneio de Montecarlo, marcado para começar na próxima segunda-feira, válido pelo circuito da ATP. A competição vai distribuir cerca de US$ 3 milhões em prêmios. Sem dar nenhuma explicação, Agassi junta-se aos australianos Patrick Rafter e Mark Philippoussis; ao holandês Richard Krajicek e ao compatriota Jan Michael Gambill, também estrelas ausentes no torneio.