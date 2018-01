Agassi, o número 1, é campeão em Houston O tenista norte-americano Andre Agassi, número 1 do ranking mundial, conquistou seu 58º torneio profissional, neste domingo, ao ser campeão em Houston, no Texas. Na final, Agassi derrotou o compatriota Andy Roddick por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.