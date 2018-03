Agassi passa às quartas em Roma O tenista americano André Agassi derrotou nesta quinta-feira o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (4) e 6/3 - e passou às quartas-de-final do Masters Series de Roma. Com a vitória, Agassi se vingou da derrota para Ljubicic em confronto pela Copa Davis no mês passado. O próximo adversário do americano, cabeça-de-chave 6 do torneio, sairá do jogo entre o inglês Tim Henman e o eslovaco Dominik Hrbaty. Em outros jogos pelas oitavas-de-final, o argentino Guillermo Coria venceu o italiano Davide Sanguinetti em sets seguidos, com parciais de 6/0 e 6/4, e o espanhol Alberto Martín bateu o peruano Luis Horna também por 2 a 0 - parciais de 6/1 e 6/3.