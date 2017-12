Agassi passa às semifinais em Montreal O norte-americano Andre Agassi conseguiu, neste sábado, a classificação às semifinais do Masters Series de Montreal (Canadá) ao bater o argentino Gaston Gaudio por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. O seu adversário, ainda na noite deste sábado, será o britânico Greg Rusedski, que bateu o eslovaco Dominik Hrbaty pelo mesmo placar de Agassi - 6/3 e 6/4. Os dois jogos pelas quartas-de-final tiveram que ser jogados neste sábado por causa da chuva que caiu na noite de sexta, em Montreal. A outra semifinal do Masters Series será disputada entre o espanhol Rafael Nadal e o francês Paul-Henri Mathieu.