Agassi perde e bate recorde negativo O tenista norte-americano Andre Agassi, que foi eliminado na primeira rodada do torneio de Roland Garros, teve vida curta também no Torneio de Queen?s, na Inglaterra. Agassi foi surpreendido pelo russo Igor Andreev nesta terça-feira e perdeu o jogo de estréia por 2 sets a 1, de virada. As parciais foram de 4-6, 7-6 (2) e 7-6 (3). Esta é a primeira vez na carreira que o americano - que conquistou seis torneios do Grand Slam, entre eles o de Wimbledon em 1992 - perde sua primeira partida em três competições consecutivas: Sankt Pöelten, Roland Garros e Queen´s. Outros favoritos que perderam logo na estréia foram o croata Goran Ivanisevic e o australiano Mark Philippoussis. Ivanisevic - campeão em Wimbledon há três anos - perdeu para o romeno Victor Hanescu por 6-7 (5), 6-4 e 6-4, enquanto Philipoussis finalista do Grand Slam britânico no ano passado -, perdeu para o galês Ian Flanagan, número 866 do mundo, por 7-6 (2), 7-6 (3). Nesta temporada, Ivanisevic só venceu duas das dez partidas que disputou. O croata espera um novo convite para estar este ano em Wimbledon. Philippoussis, que no ano passado perdeu na final de Wimbledon para o suíço Roger Federer, foi derrotado por Flanagan, de 22 anos e que esteve dois anos sem competir por causa de uma doença glandular. O Torneio de Queen?s - disputado em piso de grama - é utilizado justamente como preparação para Wimbledon, que começa no dia 21 de junho.