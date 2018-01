Agassi perde na estréia em Montreal O tenista norte-americano André Agassi, líder na Corrida dos Campeões, foi eliminado hoje, de forma surpreendente, logo na estréia no Master Series de Montreal. Agassi perdeu por dois sets a zero, parciais de 6/2 e 6/4, para o croata Ivan Ljubicic. O resultado beneficia o brasileiro Gustavo Kuerten, já que Agassi era o único que poderia ultrapassá-lo no ranking. Na segunda-feira, o russo Marat Safin já havia sido eliminado, ao perder para o francês Nicolas Escude.