Agassi perde na estréia na Áustria Surpresa na rodada de abertura do Torneio de Saint Poelten, na Áustria. Cabeça-de-chave número 1 da competição, mas sem jogar desde o dia 30 de março, o tenista norte-americano Andre Agassi foi derrotado pelo sérvio Nenad Zimonjic, que está apenas na 339ª colocação do ranking mundial. Foram 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6). Em outros jogos do dia, o austríaco Stefan Koubek derrotou o sueco Robin Soderling por 7/5 e 7/6 (7/3), o croata Mario Ancic ganhou do espanhol Galo Blanco por 6/2 e 6/4, o russo Nikolay Davydenko venceu o seu compatriota Dmitry Tursunov por 6/2 e 6/0 e o belga Xavier Malisse eliminou o eslovaco Karol Beck por 7/5 e 6/0.