Agassi pode não disputar repescagem Patrick McEnroe - capitão da equipe norte-americana na Copa Davis - disse nesta segunda-feira que ainda não sabe se Andre Agassi competirá na repescagem, em setembro, quando os EUA tentarão garantir a permanência no Grupo Mundial. Agassi voltou no fim de semana passado à equipe da Copa Davis após cinco anos de ausência, mas foi derrotado pela croata Ivan Ljubicic por 6-3, 7-6 (0) e 6-3 no primeiro jogo do confronto, que terminou com uma histórica vitória de 3-2 da Croácia. "Sei que Agassi está entusiasmado por ter voltado a jogar na Copa Davis, mas veremos o que acontecerá até setembro", assegurou McEnroe, que convenceu pessoalmente Agassi a participar da Davis após cinco anos de ausência. Ivan Ljubicic, herói da vitória de sua equipe ao vencer Agassi e Roddick em simples e os irmãos Bryan em duplas, contou que Agassi o parabenizou após sua vitória sobre Roddick. "Apreciei muito seu gesto", afirmou Ljubicic, "acho que ele é uma excelente pessoa e foi o que demonstrou".