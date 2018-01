Agassi pode promover volta de Graf Classificado para as semifinais do Aberto da Austrália, depois de sua vitória sobre o francês Sebastien Grosjean (6/3, 6/2 e 6/2), o tenista norte-americano Andre Agassi poderá promover a volta de Steffi Graf às quadras. A ex-número 1 do mundo e vencedora de 22 títulos de Grand Slam jogará dupla mista com Agassi, que é seu marido, no torneio de Roland Garros, se ele conquistar o troféu em Melbourne. "Esta foi uma promessa que arranquei de Steffi", contou Agassi, em Melbourne, depois de sua vitória sobre Grosjean. "Fizemos esta aposta e, por isso, estou ainda mais motivado a buscar o título na Austrália." Se o plano se concretizar, a dupla Steffi/Agassi entrará em quadra em Roland Garros com uma história fantástica de 30 títulos de Grand Slam. Graf retirou-se do circuito em 1999, com 22 troféus na sua prateleira, enquanto Agassi se for campeão em Melbourne ganhará o seu 8º título de Grand Slam, que reúne os quatro maiores torneios do planeta (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open). O próximo adversário de Agassi em Melbourne será o sul-africano Wayne Ferreira, que, numa atuação surpreendente, derrotou o espanhol Juan Carlos Ferrero por 3 a 0, parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/5) e 6/1.