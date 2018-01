Agassi ratifica primeiro lugar no ranking Como era esperado, a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) anunciou, nesta segunda-feira, o ranking de entradas com o norte-americano Andre Agassi na primeira colocação. Ele soma 3.975 pontos, dez a mais que o australiano Lleyton Hewitt. Andy Roddick, também dos Estados Unidos, subiu da sétima para a sexta colocação, graças à conquista do Torneio de Queen?s, em Londres. Na Corrida dos Campeões, o suíço Roger Federer, campeão em Halle, na Alemanha, pulou do sexto para o quarto lugar, com 345 pontos. A liderança segue com o espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão em Roland Garros. Ele soma 507 pontos. No ranking feminino, produzido pela WTA, a norte-americana Serena Williams lidera com folga. Ela acumula 6.006 pontos, contra 5.274 da belga Kim Clijsters. TÊNIS ATP Torneio de Monte Carlo ranking masculino ranking feminino Copa Davis TÊNIS WTA ranking feminino ranking feminino