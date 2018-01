Agassi reage e empata jogo com Guga Não dava mesmo para esperar nada além de muito equilíbrio no duelo entre dois dos melhores tenistas da atualidade: Gustavo Kuerten e Andre Agassi. Guga venceu um primeiro set no tie break, por 7/6 (7/3). Na segunda parcial, o norte-americano fez 6/3 e empatou o jogo. Quem vencer o próximo set garante vaga na final do ATP Tour de Los Angeles. No segundo set, Agassi quebrou o serviço do brasileiro logo no 3 a 1, depois sacou para confirmar seu serviço e fazer 4 a 1. Não houve mais quebras de saque e o norte-americano sacou para o set com 5 a 3 e fechou por 6/3. O jogo vale uma vaga na final do ATP Tour de Los Angeles. A outra semifinal será disputada a partir das 23 horas, de Brasília, entre o norte-americano Pete Sampras e o belga Xavier Malisse.